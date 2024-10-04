Суд арестовал имущество родных фигурантов дела о поставке бронежилетов ВС РФ

Имущество родственников фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии было арестовано по решению суда в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

По данным следствия, у брата одного из фигурантов во владении есть жилое помещение площадью на 50,3 квадрата. Супруга другого фигуранта имеет два помещения в 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобилем. Правоохранители предполагают, что все эти объекты были приобретены вскоре после преступлений с бронежилетами.