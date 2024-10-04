Суд арестовал имущество родных фигурантов дела о поставке бронежилетов ВС РФ
Имущество родственников фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии было арестовано по решению суда в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
По данным следствия, у брата одного из фигурантов во владении есть жилое помещение площадью на 50,3 квадрата. Супруга другого фигуранта имеет два помещения в 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобилем. Правоохранители предполагают, что все эти объекты были приобретены вскоре после преступлений с бронежилетами.
«Суд полагает, что имущество, на которое наложен арест, было приобретено и оформлено на близких лиц с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора», — говорится в документе.
Напомним, что этой весной суд отправил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках некачественных бронежилетов для российской армии. Вскоре к делу были привлечены новые лица. По данным следствия, они получили не менее 2,4 миллиарда рублей за поставку бракованного снаряжения. Среди арестованных — учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.
Life.ru