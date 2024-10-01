Фигурантам дела о бронежилетах для армии РФ вменили ещё одну статью
Фигурантам дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ добавили статью о взятке
Двум обвиняемым по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии предъявили дополнительные обвинения по статье о даче крупной взятки. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документы, оказавшиеся в их распоряжении.
Согласно этим данным, генеральному директору ООО ГК «Пикет» Андрею Есипову и финансовому директору Виктории Антоновой, помимо статьи о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), добавили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Ещё один фигурант, Михаил Кальченко, обвиняется только в мошенничестве.
Напомним, что этой весной суд взял под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках некачественных бронежилетов для российской армии. Позднее к делу были привлечены новые фигуранты. По данным следствия, они получили не менее 2,4 миллиарда рублей за поставку бракованного снаряжения. Среди арестованных — единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.
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