Имущество супруги фигуранта дела о некачественных бронежилетах арестовано судом

Судебные органы Москвы приняли решение о наложении ареста на имущество супруги Михаила Кальченко, одного из обвиняемых в деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Обвиняемый, занимающий должность начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», уже оказался под арестом по решению Басманного райсуда.

Из судебных материалов, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» стало известно, что под арест попали земельный участок, два жилых помещения (площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра) и автомобиль, принадлежащие его супруге. Особое внимание привлекло то, что указанные объекты недвижимости и транспортное средство были приобретены вскоре после совершения предполагаемых преступлений.

Арест наложен на имущество, поскольку существует предположение, что оно может быть приобретено на средства, полученные в результате преступной деятельности обвиняемого. В материалах дела указывается, что отсутствуют подтверждения официальных доходов жены Кальченко, которые могли бы объяснить покупку в период инкриминируемых преступлений. Суд полагает, что оно было приобретено с целью сокрытия от возможного взыскания в случае обвинительного приговора.