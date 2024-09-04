Суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставках бронежилетов для ВС РФ

Суд арестовал имущество группы компаний «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет РИА «Новости».

Так, в документов говорится, что ГК «Пикет» принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО «Тракмастер», занимающегося ремонтом автомобилей, и ООО «УК-53 КМ», а также 50% в ООО «Монтавр-2», ведущего арендный бизнес. Кроме того, «Пикет» владеет 99% долей в ООО «Фаунд Мэри», торгующего табачными изделиями, и 75% в ООО «Фикс и Точка», владеющей магазинами товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Арест наложен на три земельных участка площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, на нежилое здание площадью 1265,7 «квадрата» и на денежные средства более чем на 20 банковских счетах.