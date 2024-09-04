Суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставках бронежилетов для ВС РФ
Суд арестовал имущество группы компаний «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет РИА «Новости».
Так, в документов говорится, что ГК «Пикет» принадлежат по 25% долей в уставном капитале ООО «Тракмастер», занимающегося ремонтом автомобилей, и ООО «УК-53 КМ», а также 50% в ООО «Монтавр-2», ведущего арендный бизнес. Кроме того, «Пикет» владеет 99% долей в ООО «Фаунд Мэри», торгующего табачными изделиями, и 75% в ООО «Фикс и Точка», владеющей магазинами товаров для дома в Москве и Подмосковье.
Арест наложен на три земельных участка площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, на нежилое здание площадью 1265,7 «квадрата» и на денежные средства более чем на 20 банковских счетах.
Доли в указанных организациях ГК «Пикет» приобрела за деньги, полученные за реализацию контракта на поставку бронежилетов. Суд полагает, что средства были добыты преступным путём.
Напомним, в апреле этого года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее в деле появились новые фигуранты. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей. Арестован в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.
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