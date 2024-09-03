Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 04:51

В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки

В уголовном деле о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии возникла статья о даче взятки. Такие записи появились в судебных документах.

Согласно подробностям, которые приводит РИА "Новости", дело о хищениях денег при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны объединили с делом о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) и посредничестве в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) неустановленным чиновникам военного ведомства.

При этом в документах не фигурируют лица, которые могут быть причастны к даче взятки.

В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ появились четыре новых фигуранта
В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ появились четыре новых фигуранта

Напомним, об уголовном деле по факту поставки в армию некачественных бронежилетов стало известно в апреле, когда суд в Мокве заключил под стражу нескольких подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Общество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров