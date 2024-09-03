В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки

В уголовном деле о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии возникла статья о даче взятки. Такие записи появились в судебных документах.

Согласно подробностям, которые приводит РИА "Новости", дело о хищениях денег при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны объединили с делом о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) и посредничестве в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) неустановленным чиновникам военного ведомства.