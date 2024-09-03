В деле о поставках некачественных бронежилетов появилась статья о даче взятки
В уголовном деле о хищении денежных средств на поставках некачественных бронежилетов для армии возникла статья о даче взятки. Такие записи появились в судебных документах.
Согласно подробностям, которые приводит РИА "Новости", дело о хищениях денег при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны объединили с делом о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК) и посредничестве в даче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК) неустановленным чиновникам военного ведомства.
При этом в документах не фигурируют лица, которые могут быть причастны к даче взятки.
Напомним, об уголовном деле по факту поставки в армию некачественных бронежилетов стало известно в апреле, когда суд в Мокве заключил под стражу нескольких подозреваемых. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей.
VK / Минобороны России