Экс-чиновнику Минобороны вынесли приговор по делу о взятке телевизором и самокатом

«Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 миллиона рублей», — сообщили в суде.

Также в мошенничестве и даче крупной взятки признаны виновными гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина. Каждый из них также оштрафован на 2,5 миллиона рублей. Прокурор требовал для Гришиной семь лет и восемь месяцев лишения свободы, для Высокова — восемь лет и для Слюсаря – семь лет.