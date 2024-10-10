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10 октября, 17:43

Экс-чиновнику Минобороны вынесли приговор по делу о взятке телевизором и самокатом

Экс-чиновнику МО РФ Слюсарю назначили штраф ₽2,5 млн по делу о взятке

Бывшего начальника Главного управления связи Минобороны России Сергея Слюсаря оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за взятку электросамокатом, телевизором и квадрокоптером от руководства пермского завода «Телта». Соответствующее решение вынес Солнечногорский гарнизонный военный суд.

«Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 миллиона рублей», — сообщили в суде.

Также в мошенничестве и даче крупной взятки признаны виновными гендиректор завода «Телта» Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина. Каждый из них также оштрафован на 2,5 миллиона рублей. Прокурор требовал для Гришиной семь лет и восемь месяцев лишения свободы, для Высокова — восемь лет и для Слюсаря – семь лет.

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Ранее Life.ru сообщал, что арестованному экс-замминистра обороны Павлу Попову предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он, будучи ответственным за парк «Патриот», вместе с сообщниками обогатился на 30 миллионов рублей. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У экс-чиновника уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей.

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Freepik

Наталья Демьянова
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