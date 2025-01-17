Криптоблогерша из Петербурга украла 27 млн рублей у подписчиков под видом вложений

В Москве задержали женщину, занимавшуюся криптомошенничеством и обманувшую доверчивых граждан на сумму свыше 27 миллионов рублей под видом инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД Российской Федерации по столице.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району задержана 29-летняя жительница Северной столицы, подозреваемая в хищении денежных средств граждан под предлогом помощи в получении дохода от сделок с криптовалютой», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в прошлом году криптоблогерша опубликовала в своих соцсетях и мессенджерах информацию о своих успехах в области торговли криптоактивами. Она предлагала подписчикам платные курсы по обучению технологиям сделок с цифровой валютой и обещала помочь инвестировать средства для получения гарантированной прибыли.

Вскоре на её схему повелась 31-летняя женщина. Во время личной встречи она подписала с подозреваемой договор на доверительное управление своими финансами, с намерением вложить средства в криптоактивы через различные финансовые площадки. Однако условия соглашения так и не были исполнены, и её деньги никто не вернул. Обманутая москвичка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 27 миллионов рублей.

Еще один пострадавший, 31-летний житель Подмосковья, натолкнувшись в соцсети на рекламу бизнес-курсов, связался с мошенницей и оплатил обучение. Некоторое время спустя ему предложили инвестировать деньги с гарантией прибыли. Мужчина перевёл 500 тысяч рублей через мобильное приложение на указанный счёт. Однако позже ему сообщили, что добиться прибыли не удалось, а сделанные инвестиции были утеряны. Поняв, что стал жертвой обмана, он также обратился в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение аферистки», — уточнили в ведомстве.