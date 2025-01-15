«Королеве криптовалют» Битмаме грозит 10 лет за хищение биткоинов и дирхамов на 2,2 млрд

Криптовалютной блогерше Валерии Федякиной, известной в Сети как Битмама, предъявили обвинение в хищении крупных сумм, включая дирхамы и биткоины. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает ТАСС.

«Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткоинов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов», — пояснили в правоохранительных органах.