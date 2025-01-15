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Регион
15 января, 07:45

«Королеве криптовалют» Битмаме грозит 10 лет за хищение биткоинов и дирхамов на 2,2 млрд

Блогершу Битмаму обвинили в хищении биткоинов и дирхамов на 2,2 млрд рублей

Криптоблогерша Валерия Федякина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bitmama888

Криптоблогерша Валерия Федякина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bitmama888

Криптовалютной блогерше Валерии Федякиной, известной в Сети как Битмама, предъявили обвинение в хищении крупных сумм, включая дирхамы и биткоины. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает ТАСС.

«Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткоинов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов», — пояснили в правоохранительных органах.

Всего один мошеннический эпизод оценивают в 800 миллионов рублей. Известно, что Федякина для обмана использовала различные схемы с привлечением инвесторов и обещала им высокий доход. Правда, после перевода средства пропадали. Сейчас для возможного погашения ущерба суд арестовал счета и активы Битмамы. Сама Валерия своей вины до сих пор не признаёт.

Ущерб по делу «королевы криптовалют» Битмамы составил более 2,2 млрд рублей
Ущерб по делу «королевы криптовалют» Битмамы составил более 2,2 млрд рублей

Напомним, что Федякина была задержана 15 сентября 2023 года. Изначально её подозревали в мошенничестве на более чем семь миллиардов рублей и обвиняли в финансировании украинской армии. Адвокат блогерши утверждает, что она поддерживает СВО и даже готова пожертвовать деньги на нужны армии РФ. Битмама, кстати, уже даже успела родить в СИЗО.

Наталья Афонина
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