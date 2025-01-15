«Королеве криптовалют» Битмаме грозит 10 лет за хищение биткоинов и дирхамов на 2,2 млрд
Блогершу Битмаму обвинили в хищении биткоинов и дирхамов на 2,2 млрд рублей
Криптоблогерша Валерия Федякина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bitmama888
Криптовалютной блогерше Валерии Федякиной, известной в Сети как Битмама, предъявили обвинение в хищении крупных сумм, включая дирхамы и биткоины. Ей может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей, сообщает ТАСС.
«Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткоинов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов», — пояснили в правоохранительных органах.
Всего один мошеннический эпизод оценивают в 800 миллионов рублей. Известно, что Федякина для обмана использовала различные схемы с привлечением инвесторов и обещала им высокий доход. Правда, после перевода средства пропадали. Сейчас для возможного погашения ущерба суд арестовал счета и активы Битмамы. Сама Валерия своей вины до сих пор не признаёт.
Напомним, что Федякина была задержана 15 сентября 2023 года. Изначально её подозревали в мошенничестве на более чем семь миллиардов рублей и обвиняли в финансировании украинской армии. Адвокат блогерши утверждает, что она поддерживает СВО и даже готова пожертвовать деньги на нужны армии РФ. Битмама, кстати, уже даже успела родить в СИЗО.