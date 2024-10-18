Ущерб по делу «королевы криптовалют» Битмамы составил более 2,2 млрд рублей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогерши Елены Федякиной, известной как Битмама. В рамках дела зафиксировано четыре эпизода мошенничества, общий ущерб от которых оценивается более чем в 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, Федякина без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя организовала деятельность под брендами «Битмама» и «Битмама финанс», предлагая внебиржевые сделки купли-продажи криптовалют и услуги по международным денежным переводам. Всё это осуществлялось без использования банковских счетов, с операциями, якобы проходившими в Москве и Дубае.

СК утверждает, что Федякина разработала преступный план, в рамках которого она распространяла ложную информацию о высокодоходной инвестиционной программе, привлекая деньги и криптовалюту от доверчивых знакомых и клиентов.

«При этом совершать какие-либо действия в интересах лиц, обратившихся к ней, не собиралась, а полученными денежными средствами или криптовалютой планировала распорядиться по своему усмотрению, похитив их», — подчеркнули в СК.