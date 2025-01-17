«Рекордсмен по взяткам» из СК лишился домов, мотоцикла и биткоинов на 19,5 млн рублей
Суд вернул государству имущество экс-следователя Тамбиева на 19,5 млн рублей
Марат Тамбиев. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова
Никулинский суд Москвы вынес решение о возвращении в бюджет государства имущества бывшего следователя СК Марата Тамбиева на сумму в 19,5 миллиона рублей. Обвиняемый проходит по делу о самой крупной взятке в России.
«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — зачитала решение судья.
Представители Тамбиева на слушание не явились. Известно, что среди передаваемого государству имущества — мотоцикл Honda, несколько объектов недвижимости в Московской области, а также биткойны в размере, эквивалентном миллионам рублей.
Напомним, бывшего следователя СК Марата Тамбиева приговорили к 16 годам тюрьмы за рекордную многомиллиардную взятку в биткоинах. На одном из заседаний суда он сказал, что словосочетание «рекордная взятка» является для него оскорбительным. Её размер, по данным следствия, 7,3 миллиарда рублей. Генпрокуратура РФ заявила, что будет требовать вернуть в бюджет государства имущество обвиняемого на эту сумму.