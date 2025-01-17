«Рекордсмен по взяткам» из СК лишился домов, мотоцикла и биткоинов на 19,5 млн рублей

Никулинский суд Москвы вынес решение о возвращении в бюджет государства имущества бывшего следователя СК Марата Тамбиева на сумму в 19,5 миллиона рублей. Обвиняемый проходит по делу о самой крупной взятке в России.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — зачитала решение судья.