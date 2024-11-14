Квартира, Porsche, Ducati: У «рекордсмена по взяткам» из СК конфискуют наворованное

Генпрокуратура РФ хочет вернуть в бюджет государства имущество экс-следователя СК Марата Тамбиева, который получил 16 лет тюрьмы за самую огромную в России взятку в 7,3 миллиарда рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Анатолий Резинкин [ первый заместитель генпрокурора РФ ] потребовал обратить в доход государства многочисленное имущество Марата Тамбиева. В 2023 году суд уже изъял у виновного в казну средства в размере около 24 миллионов долларов (примерно 2,4 миллиарда рублей). Теперь ведомство обратилось в Никулинский суд с иском о конфискации в пользу государства недвижимости», — рассказал собеседник издания.

Сейчас у Тамбиева могут конфисковать два машиноместа, квартиру и два нежилых помещения в Московской области, мотоциклы Ducati Diavel и Honda. Ещё генпрокуратура намерена потребовать взыскать с осуждённого 16 миллионов рублей — эти деньги должны стать эквивалентом стоимости имущества, законную покупку которого Тамбиев не смог доказать. Речь идёт о квартире в Черкесске, автомобиле Audi Q7 и Porsche Macan S. И, наконец, будет подано ходатайство о наложении ареста на счета осуждённого и подано требование проверить родственником Тамбиева, на которых он мог заранее переписать часть имущества.