В «Фонбете» заявили, что Анохин покинул пост гендиректора компании ещё в январе

Прибыль букмекерской конторы «Фонбет» составила 59 миллиардов рублей за 2023 год, увеличившись более чем вдвое. При этом в организации уверяют, что задержание её основателя, бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина никак не связано с деятельностью «Фонбет», а конторой уже некоторое время руководит другой человек, сообщает SHOT.

«Фонбет» была основана Анохиным в 2019 году, сначала дело было убыточным, но с 2021 года прибыль стала расти. За 2023 год букмекер принял ставок более чем на 435 миллиардов рублей. У Анохина, есть и другие компании, где он выступает совладельцем, в частности «Оркада» (поставщик систем проектирования электронных устройств), от которой ему принадлежит 80%. В прошлом он был указан в качестве совладельца в 10 компаниях, включая видеопродакшн и букмекерскую контору.

В «Фонбет» заявили SHOT, что Анохин оставил должность главы организации в январе, приняв решение реализовать свои амбиции в киберспорте и массовом футболе. И.О. директора «Фонбет» сейчас является Константин Линёв, у которого за плечами более 20 лет опыта работы в сфере ставок — он работает с букмекерами с момента, когда эта деятельность официально появилась в правовом поле России.

Сам же Сергей Анохин в 2023 году был включён в список самых влиятельных для российского футбола людей. При его участии была осуществлена реформа розыгрыша «Фонбет» — Кубка России. Новый подход к проведению турнира обеспечил возможность закрыть пробелы в спортивном календаре и сделать соревнование более привлекательным в плане коммерции.