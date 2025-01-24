Россиянка сломала нож, пытаясь убить сожителя

В Курганской области суд признал виновной 37-летнюю жительницу деревни Бухарово в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Во время ссоры женщина, ранее судимая, нанесла множественные колото-резаные ранения своему партнёру в область грудной клетки и плеча, используя три ножа, которые она взяла на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что лезвие одного из ножей сломалось в процессе нападения.

Потерпевший остался жив благодаря оперативной медицинской помощи. Женщина была задержана, а ножи изъяты.

Нож, сломавшийся в процессе нападения. Фото © Telegram / СУ СК России по Курганской области

«Осуждённой назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год», — уточнили следователи.