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Регион
24 января, 18:53

Россиянка сломала нож, пытаясь убить сожителя

Жительницу Курганской области осудили на 6,5 года за покушение на убийство

В Курганской области суд признал виновной 37-летнюю жительницу деревни Бухарово в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Во время ссоры женщина, ранее судимая, нанесла множественные колото-резаные ранения своему партнёру в область грудной клетки и плеча, используя три ножа, которые она взяла на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что лезвие одного из ножей сломалось в процессе нападения.

Потерпевший остался жив благодаря оперативной медицинской помощи. Женщина была задержана, а ножи изъяты.

Нож, сломавшийся в процессе нападения. Фото © Telegram / СУ СК России по Курганской области

Нож, сломавшийся в процессе нападения. Фото © Telegram / СУ СК России по Курганской области

«Осуждённой назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год», — уточнили следователи.

Неизвестные с ножами окружили машину депутата в Самаре, чтобы он выдал им их обидчицу
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Ранее мужчина в Сахалинской области ворвался в детсад с требованием отдать ему детей. Получив отказ, неадекват достал нож и начал угрожать «вскрыть себе глотку».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alla Aramyan

Анатолий Цейко
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