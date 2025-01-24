Россиянка сломала нож, пытаясь убить сожителя
Жительницу Курганской области осудили на 6,5 года за покушение на убийство
В Курганской области суд признал виновной 37-летнюю жительницу деревни Бухарово в покушении на убийство сожителя. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Во время ссоры женщина, ранее судимая, нанесла множественные колото-резаные ранения своему партнёру в область грудной клетки и плеча, используя три ножа, которые она взяла на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что лезвие одного из ножей сломалось в процессе нападения.
Потерпевший остался жив благодаря оперативной медицинской помощи. Женщина была задержана, а ножи изъяты.
Нож, сломавшийся в процессе нападения. Фото © Telegram / СУ СК России по Курганской области
«Осуждённой назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год», — уточнили следователи.
Ранее мужчина в Сахалинской области ворвался в детсад с требованием отдать ему детей. Получив отказ, неадекват достал нож и начал угрожать «вскрыть себе глотку».
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