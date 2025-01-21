Неизвестные с ножами окружили машину депутата в Самаре, чтобы он выдал им их обидчицу

В понедельник вечером девушка, проживающая в одном из общежитий в Промышленном районе Самары, стала свидетельницей избиения одного мужчины тремя другими. Она вызвала скорую помощь и полицию, но, прибывшие правоохранители посоветовали ей найти другое место для ночёвки, чтобы не попасть под горячую руку к хулиганам, пока идёт разбирательство. Девушка обратилась к своему знакомому — депутату Турусину с просьбой сопроводить её к подруге. Группа тех же агрессивно настроенных мужчин окружила автомобиль депутата, начала бить в стёкла и угрожать ножом, требуя выдать им девушку, которая «сдала» дебоширов полицейским. В ответ на угрозы депутат произвел выстрел из травматического пистолета через разбитое стекло.