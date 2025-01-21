Неизвестные с ножами окружили машину депутата в Самаре, чтобы он выдал им их обидчицу
В Самаре напали на депутата райсовета Турусина, заступившегося за девушку
Группа мужчин напала на депутата кировского райсовета Самары Сергея Турусина, который заступился за знакомую девушку. Полиция уже идентифицировала всех участников инцидента, материалы переданы в следственные органы.
Фото © Сергей Турусин / VК.com
В понедельник вечером девушка, проживающая в одном из общежитий в Промышленном районе Самары, стала свидетельницей избиения одного мужчины тремя другими. Она вызвала скорую помощь и полицию, но, прибывшие правоохранители посоветовали ей найти другое место для ночёвки, чтобы не попасть под горячую руку к хулиганам, пока идёт разбирательство. Девушка обратилась к своему знакомому — депутату Турусину с просьбой сопроводить её к подруге. Группа тех же агрессивно настроенных мужчин окружила автомобиль депутата, начала бить в стёкла и угрожать ножом, требуя выдать им девушку, которая «сдала» дебоширов полицейским. В ответ на угрозы депутат произвел выстрел из травматического пистолета через разбитое стекло.
Участница конфликта успела снять лица обидчиков на видео. Кадры из Сети
В Сети уже есть видеозапись конфликта, на которой видно, как мужчины угрожают девушке нецензурной бранью, оскорбляют её, а один из хулиганов даже пытается на неё напасть, но его останавливает полицейский. По предварительным данным, после обеих потасовок никто не задержан.
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