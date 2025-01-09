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Регион
9 января, 12:26

Подростки избили советника мэра российского города в новогоднюю ночь

В Улан-Удэ трое подростков избили советника мэра в новогоднюю ночь

Трое подростков, слишком активно отпраздновавших Новый год, жестоко избили советника мэра Улан-Удэ в ночь на 1 января. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел сразу после полуночи, когда юноши, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялись в компьютерный клуб. По пути они напали на мужчину и начали его избивать. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован, позже выяснилось, что он является советником мэра города.

На кадрах момент нападения на подростка возле компьютерного клуба. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

«Мужчина получил травмы, угрожающие жизни, в настоящее время он находится на лечении в больнице» , – уточнили в СК.

Добравшись до клуба, хулиганы совершили ещё одно нападение, на этот раз, на несовершеннолетнего. Двое из них у входа избили подростка, а третий, размахивая ножом, не позволял свидетелям вмешаться.

Полиции удалось быстро установить и задержать всех троих. Двое из них находятся под домашним арестом, а третий подписал обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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Напомним, что в ночь на 3 января неизвестные избили в Москве гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. С серьёзными травмами он смог самостоятельно добраться до больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Oleg Elkov

Марина Фещенко
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