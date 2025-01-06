В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова

В Москве произошёл жестокий инцидент с гребцом-олимпийцем Кириллом Ляпуновым, который был избит неизвестными. Спортсмен находится в тяжёлом состоянии.

По информации SHOT, в ночь на минувшую пятницу 38-летний байдарочник Кирилл Ляпунов с серьёзными травмами самостоятельно добрался до больницы. Врачи диагностировали у него перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз. Он был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, Кирилл успел сообщить, что на него напали незнакомцы на Тверской улице, однако точное количество нападавших назвать не смог. Сейчас спортсмен находится в больнице, а полиция занимается расследованием происшествия.

Кирилл Ляпунов представляет сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.