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6 января, 06:40

В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова

Кирилл Ляпунов. Обложка © VK / Barnaul 22

Кирилл Ляпунов. Обложка © VK / Barnaul 22

В Москве произошёл жестокий инцидент с гребцом-олимпийцем Кириллом Ляпуновым, который был избит неизвестными. Спортсмен находится в тяжёлом состоянии.

По информации SHOT, в ночь на минувшую пятницу 38-летний байдарочник Кирилл Ляпунов с серьёзными травмами самостоятельно добрался до больницы. Врачи диагностировали у него перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз. Он был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, Кирилл успел сообщить, что на него напали незнакомцы на Тверской улице, однако точное количество нападавших назвать не смог. Сейчас спортсмен находится в больнице, а полиция занимается расследованием происшествия.

Кирилл Ляпунов представляет сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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Оксана Попова
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