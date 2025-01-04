Отрезали ухо: В Дубае ограбили сооснователя финансовой пирамиды Finiko

В Дубае (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ) в ночь на 1 января было совершено нападение на сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом сообщает издание «Автор i» в своём телеграм-канале.

Утверждается, что в частную виллу Сабирова пробрались двое граждан Казахстана. Они напали на него и его супругу, а также стащили из их жилища 1,2 миллиона дирхамов (около 33 миллионов рублей) наличными.

По предварительной информации, преступники отправились в Москву после случившегося. Дубайская полиция обратилась к коллегам из России и Турции, чтобы найти и задержать подозреваемых.

Татарстанское издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники сообщает, что Сабирову отрезали ухо.