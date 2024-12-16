Скорая забрала с улицы россиянку с переломанными конечностями и обморожением

В Екатеринбурге на Онежской улице была найдена женщина с переломанными руками и ногами, а также с серьёзным обморожением. Об этом сообщает источник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

Согласно информации собеседника, прохожие заметили женщину, лежащую на снегу без движения. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли с ней поговорить из-за ее состояния. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Оперативники установили, что ночью женщина находилась в квартире с мужчиной и другой женщиной, где они распивали алкоголь. В какой-то момент гость напал на хозяйку квартиры, после чего она покинула помещение. Затем мужчина начал агрессивно действовать по отношению к оставшейся женщине. Она смогла вырваться на улицу, но из-за полученных травм не смогла обратиться за помощью.

Задержанный мужчина уже стал объектом уголовного дела.