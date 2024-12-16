Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 декабря, 13:33

Скорая забрала с улицы россиянку с переломанными конечностями и обморожением

Избитую до переломов женщину с обморожением спасли на улице в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Онежской улице была найдена женщина с переломанными руками и ногами, а также с серьёзным обморожением. Об этом сообщает источник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

Согласно информации собеседника, прохожие заметили женщину, лежащую на снегу без движения. Прибывшие на место происшествия полицейские не смогли с ней поговорить из-за ее состояния. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Смерть через 12 часов: Россиянам рассказали, почему важно обращаться к медикам с травмами из-за гололёда
Смерть через 12 часов: Россиянам рассказали, почему важно обращаться к медикам с травмами из-за гололёда

Оперативники установили, что ночью женщина находилась в квартире с мужчиной и другой женщиной, где они распивали алкоголь. В какой-то момент гость напал на хозяйку квартиры, после чего она покинула помещение. Затем мужчина начал агрессивно действовать по отношению к оставшейся женщине. Она смогла вырваться на улицу, но из-за полученных травм не смогла обратиться за помощью.

Задержанный мужчина уже стал объектом уголовного дела.

Пропавшая 11 дней назад школьница из Самары найдена в лесу с бутылкой водки и обморожением
Пропавшая 11 дней назад школьница из Самары найдена в лесу с бутылкой водки и обморожением

А ранее на Камчатке бригада скорой помощи приехала по вызову, однако в квартире их поджидал неадекват. Мужчина при помощи угроз удерживал медиков в квартире не менее часа.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar