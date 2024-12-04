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4 декабря, 09:42

Угрожал пистолетом: На Камчатке неадекват вызвал скорую и взял медиков в заложники

На жителя Камчатки завели дело из-за незаконного удержания медиков скорой помощи

На Камчатке бригада скорой помощи приехала по вызову, однако в квартире их поджидал неадекват. Мужчина при помощи угроз удерживал медиков в квартире не менее часа. Подробности инцидента рассказала официальной представитель МВД России Ирины Волк.

Мужчина, который не выпускал из квартиры сотрудников скорой помощи. Видео © Telegram / Ирина Волк

Как следует из материалов дела, ранее судимый 44-летний мужчина в течение часа удерживал медсестру и фельдшера в квартире, угрожая им предметом, похожим на пистолет. Врачи приехали по адресу, чтобы помочь его знакомому, однако злоумышленник заперся вместе с медиками в одной из комнат и не давал им выйти. Женщинам удалось всё же связаться с водителем машины и попросить о помощи. Вскоре по адресу пребыли сотрудники полиции и росгвардейцы. Совместными усилиями они взломали дверь и задержали преступника.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ («Незаконное лишение свободы») и помещён в ИВС. Следственными органами принято процессуальное решение», — написала Волк в телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приёмном покое больницы
В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приёмном покое больницы

Ранее Life.ru писал, как в Иркутской области задержали мужчину, по пьяни зарезавшего фельдшера скорой. Известно, что между медиком и 53-летним нетрезвым пациентом произошла словесная перепалка.

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Life.ru

Мария Любицкая
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