Угрожал пистолетом: На Камчатке неадекват вызвал скорую и взял медиков в заложники
На жителя Камчатки завели дело из-за незаконного удержания медиков скорой помощи
На Камчатке бригада скорой помощи приехала по вызову, однако в квартире их поджидал неадекват. Мужчина при помощи угроз удерживал медиков в квартире не менее часа. Подробности инцидента рассказала официальной представитель МВД России Ирины Волк.
Мужчина, который не выпускал из квартиры сотрудников скорой помощи. Видео © Telegram / Ирина Волк
Как следует из материалов дела, ранее судимый 44-летний мужчина в течение часа удерживал медсестру и фельдшера в квартире, угрожая им предметом, похожим на пистолет. Врачи приехали по адресу, чтобы помочь его знакомому, однако злоумышленник заперся вместе с медиками в одной из комнат и не давал им выйти. Женщинам удалось всё же связаться с водителем машины и попросить о помощи. Вскоре по адресу пребыли сотрудники полиции и росгвардейцы. Совместными усилиями они взломали дверь и задержали преступника.
«Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ («Незаконное лишение свободы») и помещён в ИВС. Следственными органами принято процессуальное решение», — написала Волк в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, как в Иркутской области задержали мужчину, по пьяни зарезавшего фельдшера скорой. Известно, что между медиком и 53-летним нетрезвым пациентом произошла словесная перепалка.
Life.ru