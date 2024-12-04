Угрожал пистолетом: На Камчатке неадекват вызвал скорую и взял медиков в заложники

На Камчатке бригада скорой помощи приехала по вызову, однако в квартире их поджидал неадекват. Мужчина при помощи угроз удерживал медиков в квартире не менее часа. Подробности инцидента рассказала официальной представитель МВД России Ирины Волк.

Как следует из материалов дела, ранее судимый 44-летний мужчина в течение часа удерживал медсестру и фельдшера в квартире, угрожая им предметом, похожим на пистолет. Врачи приехали по адресу, чтобы помочь его знакомому, однако злоумышленник заперся вместе с медиками в одной из комнат и не давал им выйти. Женщинам удалось всё же связаться с водителем машины и попросить о помощи. Вскоре по адресу пребыли сотрудники полиции и росгвардейцы. Совместными усилиями они взломали дверь и задержали преступника.