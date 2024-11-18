В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приёмном покое больницы
Мужчину задержали. Фото © Telegram / «Росгвардия Петербурга»
В Санкт-Петербурге мужчина попытался задушить 34-летнего фельдшера в приёмном покое больницы на Литейном проспекте. Неадекват схватил врача за шею, теряя сознание, медик упала на пол и ударилась головой. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы. Прибывшие сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.
У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Видео © Telegram / «Росгвардия Петербурга»
«В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны Центрального района Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приёмном покое», — сообщает Росгвардия Петербурга в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказал об ужасном случае, который произошёл в Тюмени: наркоман с ВИЧ за волосы затащил врача в квартиру и попытался изнасиловать. Суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, который напал на медика СПИД-центра и попытался её изнасиловать. Кроме того, осуждённый должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.