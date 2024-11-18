В Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить фельдшера в приёмном покое больницы

В Санкт-Петербурге мужчина попытался задушить 34-летнего фельдшера в приёмном покое больницы на Литейном проспекте. Неадекват схватил врача за шею, теряя сознание, медик упала на пол и ударилась головой. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и другие травмы. Прибывшие сотрудники Росгвардии доставили нападавшего в полицию.

У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Видео © Telegram / «Росгвардия Петербурга»

«В ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны Центрального района Санкт-Петербурга незамедлительно прибыли по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте, где задержали гражданина, напавшего на медработницу в приёмном покое», — сообщает Росгвардия Петербурга в своём телеграм-канале.