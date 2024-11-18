В Тюмени наркоман с ВИЧ за волосы затащил врача в квартиру и попытался изнасиловать

В Тюмени суд приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, который напал на врача СПИД-центра и попытался её изнасиловать. Кроме того, осуждённый должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Ранее мужчина уже дважды был судим, сообщает пресс-служба судов Тюменской области.

После того как он пропустил лечение антиретровирусными препаратами, 8 октября 2023 года к нему домой пришла врач, чтобы пригласить пациента на приём в СПИД-центр. В этот момент рецидивист находился в состоянии наркотического опьянения, но поначалу вёл себя адекватно. Медик через порог квартиры сообщила ему о необходимости прийти в медучреждение, а когда развернулась и пошла к лифту, он преградил ей дорогу и пригласил к себе.

Женщина упала, попятившись назад, в этот момент мужчина схватил её за ремень и потащил в квартиру, угрожая шприцем и собираясь изнасиловать. Врач отбивалась изо всех сил, кричала и звала на помощь. Но тот за волосы затащил её в квартиру. На крики вышел сосед из квартиры, но напавший сказал ему, что врач — его девушка, которая впала в истерику. В итоге рецидивист разбил лицо женщине и избил её ногами по телу. Остановился он только тогда, когда из лифта вышел незнакомый мужчина.

Врач смогла спуститься к служебной машине и рассказать о случившемся водителю. Вызванные полицейские оперативно прибыли на место и задержали напавшего, который в это время вломился к соседке, чтобы спрятаться.