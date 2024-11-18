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18 ноября, 09:09

В Петербурге 22-летнего парня нашли в луже крови после драки у сауны

В Дмитровском переулке в Санкт-Петербурге нашли молодого человека, который лежал в луже крови после драки. Прибывшие к месту происшествия охранники оказали ему первую помощь и вызвали скорую, сообщает «Фонтанка».

Нашли 22-летнего парня у сауны в доме №13. Как оказалось, тревожная кнопка сработала в четвёртом часу ночи. Сначала на место происшествия приехали сотрудники «Титана». Оказалось, что в центре Санкт-Петербурга произошла словесная перепалка, которая позже переросла в драку. В результате один из участников ударил оппонента кастетом с шипами по лицу и скрылся.

Пострадавшего парня привезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его обидчика уже задержали. Им оказался 21-летний петербуржец. В отношении его составили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело ещё не возбудили.

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Ранее Life.ru рассказывал о драке, которая произошла в Балашихе. Там десятки подростков пришли на «стрелку» у школы на Горенском бульваре. Что именно не поделили школьники — неизвестно. Информации о пострадавших также не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Наталья Афонина
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