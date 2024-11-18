В Петербурге 22-летнего парня нашли в луже крови после драки у сауны

В Дмитровском переулке в Санкт-Петербурге нашли молодого человека, который лежал в луже крови после драки. Прибывшие к месту происшествия охранники оказали ему первую помощь и вызвали скорую, сообщает «Фонтанка».

Нашли 22-летнего парня у сауны в доме №13. Как оказалось, тревожная кнопка сработала в четвёртом часу ночи. Сначала на место происшествия приехали сотрудники «Титана». Оказалось, что в центре Санкт-Петербурга произошла словесная перепалка, которая позже переросла в драку. В результате один из участников ударил оппонента кастетом с шипами по лицу и скрылся.

Пострадавшего парня привезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Его обидчика уже задержали. Им оказался 21-летний петербуржец. В отношении его составили протокол о мелком хулиганстве. Уголовное дело ещё не возбудили.