В Махачкале более 50 студентов устроили драку на ножах, есть пострадавший
В Махачкале студенты устроили массовую драку. Предварительно, конфликт произошёл между учащимися Автодорожного колледжа и Университета сельского хозяйства, есть пострадавший. Кадры потасовки появились в Сети.
Драка в Махачкале. Видео © Telegram / Фото Видео с ЧП и ДТП, Очевидцы
По данным Mash Gor, в драке участвовали как минимум 50 человек, сначала ссора произошла между небольшими группами молодых людей, после чего к ним присоединилась «поддержка». Участники конфликта быстро перешли от слов к делу и достали ножи. Сообщается как минимум о четверых задержанных и одном пострадавшем.
Ранее сообщалось, что в Башкирии в городе Стерлитамак двое мужчин жёстко подрались на пункте выдачи заказов CDEK. Однако почти сразу же после инцидента они подружились и пожали друг другу руки, это попало на видео.
Telegram / Фото Видео с ЧП и ДТП, Очевидцы