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7 ноября, 16:57

В Махачкале более 50 студентов устроили драку на ножах, есть пострадавший

В Махачкале студенты устроили массовую драку. Предварительно, конфликт произошёл между учащимися Автодорожного колледжа и Университета сельского хозяйства, есть пострадавший. Кадры потасовки появились в Сети.

Драка в Махачкале. Видео © Telegram / Фото Видео с ЧП и ДТП, Очевидцы

По данным Mash Gor, в драке участвовали как минимум 50 человек, сначала ссора произошла между небольшими группами молодых людей, после чего к ним присоединилась «поддержка». Участники конфликта быстро перешли от слов к делу и достали ножи. Сообщается как минимум о четверых задержанных и одном пострадавшем.

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Ранее сообщалось, что в Башкирии в городе Стерлитамак двое мужчин жёстко подрались на пункте выдачи заказов CDEK. Однако почти сразу же после инцидента они подружились и пожали друг другу руки, это попало на видео.

Обложка ©

Telegram / Фото Видео с ЧП и ДТП, Очевидцы

Татьяна Миссуми
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