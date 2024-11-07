В Махачкале более 50 студентов устроили драку на ножах, есть пострадавший

В Махачкале студенты устроили массовую драку. Предварительно, конфликт произошёл между учащимися Автодорожного колледжа и Университета сельского хозяйства, есть пострадавший. Кадры потасовки появились в Сети.

Драка в Махачкале. Видео © Telegram / Фото Видео с ЧП и ДТП, Очевидцы

По данным Mash Gor, в драке участвовали как минимум 50 человек, сначала ссора произошла между небольшими группами молодых людей, после чего к ним присоединилась «поддержка». Участники конфликта быстро перешли от слов к делу и достали ножи. Сообщается как минимум о четверых задержанных и одном пострадавшем.