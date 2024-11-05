В Саратове восьмиклассник избил стулом учителя физики в его первый рабочий день

В Саратове разгорелся скандал вокруг инцидента в одной из школ города. Ряд телеграм-каналов сообщил, что там восьмиклассник избил учителя физики, у которого был первый день на работе. Информацию о ЧП сейчас проверяют полиция и прокуратура.

«Прокуратура Заводского района Саратова незамедлительно организовала проверку по публикации СМИ о произошедшем конфликте между учителем и учеником», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов пообещали изучить обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта, включая должностных лиц образовательного учреждения. Параллельно с прокурорской проверкой, региональный отдел МВД по факту случившегося проводит доследственную проверку.

Ранее телеграм-канал «Новости Саратова и области» сообщил, что конфликт между восьмиклассником и физиком разгорелся в первый день педагога в учебном заведении. Учитель начал трепать одного из школьников за воротник, после чего забрал у него портфель. За мальчика заступился его товарищ. В итоге между ним и физиком завязался конфликт, который закончилась тем, что педагог бросил в восьмиклассника рюкзак, а тот в ответ ударил его стулом.