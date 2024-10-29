Мизулина попросила СК заняться бандой девочек-подростков из Владикавказа

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в СК России материалы, подтверждающие появление во Владикавказе банды девочек-подростков. По её информации, юные злоумышленницы в течение длительного времени избивают сверстниц в центре города и снимают это на видео.

«Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку. — Прим. Life.ru). Мы направим все материалы в Следственный комитет», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее сотрудники МВД по Северной Осетии после появления в соцсетях видео с дракой девочек-подростков на проспекте Мира в столице республики провели проверку. Участниц потасовки нашли — ими оказались девочки 14 и 15 лет. С несовершеннолетними и их родителями провели профилактическую беседу.