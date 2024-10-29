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29 октября, 19:14

Мизулина попросила СК заняться бандой девочек-подростков из Владикавказа

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / ekaterina_mizulina

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / ekaterina_mizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в СК России материалы, подтверждающие появление во Владикавказе банды девочек-подростков. По её информации, юные злоумышленницы в течение длительного времени избивают сверстниц в центре города и снимают это на видео.

«Все видео с кадрами нападений они публикуют в соцсетях и делают эдиты (короткие видео под музыку. — Прим. Life.ru). Мы направим все материалы в Следственный комитет», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее сотрудники МВД по Северной Осетии после появления в соцсетях видео с дракой девочек-подростков на проспекте Мира в столице республики провели проверку. Участниц потасовки нашли — ими оказались девочки 14 и 15 лет. С несовершеннолетними и их родителями провели профилактическую беседу.

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Ранее в Ленинградской области ученик восьмого класса начал драку с учителем физики прямо на уроке. Причиной, как оказалось, стало замечание. Отмечается, что хулигана собирались перевести в спецшколу, но его мать в итоге решила этого не делать.

Наталья Демьянова
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