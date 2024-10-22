В гимназии Екатеринбурга драка школьников закончилась переломом позвоночника

В результате конфликта, вспыхнувшего между двумя девятиклассниками в екатеринбургской гимназии №2, одному из участников конфликта сломали позвоночник. Материалы дела передаются в следственный комитет.

«Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы удвух позвонков», — объяснил собеседник в разговоре с URA.ru.

Отмечается, что подобные травмы обычно расцениваются следствием как тяжкий вред здоровью. Поэтому материалы дела будут переданы полицией в СКР. В гимназии отказались комментировать произошедшее.