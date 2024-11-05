«Тебя как звать-то»: Двое мужчин устроили жёсткий махач в башкирском ПВЗ и сразу подружились
В Башкирии мужчины пожали друг другу руки после драки на пункте выдачи заказов
В Башкирии в городе Стерлитамак двое мужчин жёстко подрались на пункте выдачи заказов CDEK. Однако почти сразу же после инцидента они подружились и пожали друг другу руки, это попало на видео.
Двое мужчин подрались в Башкирии в пункте выдачи заказов. Видео © Telegram / Честный Репортаж
На опубликованных кадрах заметно, как один из мужчин стоит в очереди с ребёнком за посылкой. Житель Башкирии увидел, как другой клиент грубо общается с сотрудницей пункта выдачи. В результате он вступает в их диалог и пытается поставить мужчину на место. Ссора практически сразу переросла в драку.
Сотрудница организации попыталась разнять клиентов, но безуспешно — «прилетело» даже ей. Ребёнок начал громко кричать во время драки. Спустя некоторое время мужчины перестали драться и почти сразу пожали друг другу руки. Один из клиентов пункта выдачи спросил у второго: «Тебя как звать-то?».
А ранее Life.ru писал, что дама с собачкой избила сотрудницу Ozon из-за перерыва на обед в Петербурге. Нападавшая хотела побыстрее забрать свой заказ из пункта выдачи, а когда поняла, что не сможет, сильно огорчилась.
Telegram / Честный Репортаж