«Тебя как звать-то»: Двое мужчин устроили жёсткий махач в башкирском ПВЗ и сразу подружились

В Башкирии в городе Стерлитамак двое мужчин жёстко подрались на пункте выдачи заказов CDEK. Однако почти сразу же после инцидента они подружились и пожали друг другу руки, это попало на видео.

Двое мужчин подрались в Башкирии в пункте выдачи заказов. Видео © Telegram / Честный Репортаж

На опубликованных кадрах заметно, как один из мужчин стоит в очереди с ребёнком за посылкой. Житель Башкирии увидел, как другой клиент грубо общается с сотрудницей пункта выдачи. В результате он вступает в их диалог и пытается поставить мужчину на место. Ссора практически сразу переросла в драку.

Сотрудница организации попыталась разнять клиентов, но безуспешно — «прилетело» даже ей. Ребёнок начал громко кричать во время драки. Спустя некоторое время мужчины перестали драться и почти сразу пожали друг другу руки. Один из клиентов пункта выдачи спросил у второго: «Тебя как звать-то?».