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4 ноября, 15:52

Дама с собачкой избила сотрудницу Ozon из-за перерыва на обед в Петербурге

В Петербурге женщина избила сотрудницу маркетплейса, полиция начала проверку

В Санкт-Петербурге женщина избила сотрудницу маркетплейса Ozon. Местные СМИ распространили видеозапись инцидента, полиция занялась проверкой произошедшего. Инцидент произошёл в посёлке Шушары, рассказали в полиции.

В Петербурге женщина избила сотрудницу маркетплейса Ozon. Видео © Telegram / Поговорим, Шушары!

По информации местных пабликов, нападавшая женщина хотела побыстрее забрать свой заказ из пункта выдачи. Однако оказалось, что работница маркетплейса ушла на перерыв. Разозлившись, женщина толкнула сотрудницу Ozon в стену и попалила её на асфальт.

«Агрессия в любой форме для нас недопустима. Мы выходим на связь с владельцем пункта выдачи и сотрудницей, чтобы прояснить детали инцидента и по необходимости оказать помощь», — пояснили ситуацию в пресс-службе маркетплейса для «Фонтанки».

Ранее в Екатеринбурге мужчина чуть не разнёс ПВЗ Ozon из-за потерянного штрихкода. Буйство разъярённого посетителя попало на видео.

В Казани курьер завёл анкету клиентки на сайте эскорта после отказа в знакомстве
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Telegram / Поговорим, Шушары!

Полина Никифорова
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