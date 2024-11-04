Дама с собачкой избила сотрудницу Ozon из-за перерыва на обед в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина избила сотрудницу маркетплейса Ozon. Местные СМИ распространили видеозапись инцидента, полиция занялась проверкой произошедшего. Инцидент произошёл в посёлке Шушары, рассказали в полиции.

В Петербурге женщина избила сотрудницу маркетплейса Ozon. Видео © Telegram / Поговорим, Шушары!

По информации местных пабликов, нападавшая женщина хотела побыстрее забрать свой заказ из пункта выдачи. Однако оказалось, что работница маркетплейса ушла на перерыв. Разозлившись, женщина толкнула сотрудницу Ozon в стену и попалила её на асфальт.

«Агрессия в любой форме для нас недопустима. Мы выходим на связь с владельцем пункта выдачи и сотрудницей, чтобы прояснить детали инцидента и по необходимости оказать помощь», — пояснили ситуацию в пресс-службе маркетплейса для «Фонтанки».