В Казани курьер завёл анкету клиентки на сайте эскорта после отказа в знакомстве

Жительница Казани стала жертвой сталкинга после совершения покупок на Ozon. Доставивший заказ курьер маркетплейса предложил девушке познакомиться, но после отказа начал преследовать клиентку, угрожать ей и даже пустил в ход грязные приёмы. Подробностями истории с Mash Iptash поделился адвокат потерпевшей Адель Хайдаршин.

По словам юриста, сначала молодой человек названивал любительнице онлайн-магазинов и пытался флиртовать в мессенджере. Затем он и вовсе создал анкету с номером девушки и липовыми фотографиями, разместив её на сайтах для знакомств и сервисах для предложения интимных услуг. Когда телефон горожанки стали разрывать звонки от неизвестных мужчин, она решила обратиться в полицию.

«По данному факту мы планируем подать заявление в отдел полиции на данного молодого человека и добиваться возбуждения уголовного дела по статье 128.1 (клевета). Касаемо сталкинга, то, к сожалению, наше законодательство не предусматривает за это ответственности», — добавил адвокат.