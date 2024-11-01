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31 октября, 23:12

В Казани курьер завёл анкету клиентки на сайте эскорта после отказа в знакомстве

Жительница Казани стала жертвой сталкинга после совершения покупок на Ozon. Доставивший заказ курьер маркетплейса предложил девушке познакомиться, но после отказа начал преследовать клиентку, угрожать ей и даже пустил в ход грязные приёмы. Подробностями истории с Mash Iptash поделился адвокат потерпевшей Адель Хайдаршин.

По словам юриста, сначала молодой человек названивал любительнице онлайн-магазинов и пытался флиртовать в мессенджере. Затем он и вовсе создал анкету с номером девушки и липовыми фотографиями, разместив её на сайтах для знакомств и сервисах для предложения интимных услуг. Когда телефон горожанки стали разрывать звонки от неизвестных мужчин, она решила обратиться в полицию.

«По данному факту мы планируем подать заявление в отдел полиции на данного молодого человека и добиваться возбуждения уголовного дела по статье 128.1 (клевета). Касаемо сталкинга, то, к сожалению, наше законодательство не предусматривает за это ответственности», — добавил адвокат.

По словам Хайдаршина, девушка также пыталась найти спасение от навязчивого поклонника в поддержке Ozon, но там лишь извинились за произошедшее. Уволили ли курьера, неизвестно.

В Приморье сталкер год преследует и избивает свою бывшую девушку
В Приморье сталкер год преследует и избивает свою бывшую девушку

Нападению сталкера недавно подверглась и байкерша Анютумини. Злоумышленник залил девушку перцовкой и избил, после чего скрылся с её телефоном. Затем блогерше начали поступать сообщения с угрозами, из-за которых она боится выходить из дома.

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Freepik

Илья Пушкарев
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