Толкнул в стеклянный шкаф: В Приморье сталкер год преследует и избивает свою бывшую девушку

Жительница Владивостока уже год подвергается нападкам бывшего парня-абьюзера, последняя их встреча закончилась "разговором" в лесу и поездкой в больницу. Как рассказала SHOT мама пострадавшей, 22-летняя Валерия рассталась с Антоном год назад, так как он начал распускать руки. Однако тот не смог смириться с её решением.

Сталкер, преследующий бывшую в Приморье. Фото © SHOT

Всё это время парень преследует возлюбленную, а когда получается её настигнуть, избивает и кусает за кисти. Последнее нападение произошло несколько дней назад. По словам пострадавшей, Антон пришёл на день рождения общей знакомой в частный дом, где была Лера, и швырнул её в шкаф со стеклянными дверцами. Истекающая кровью девушка попыталась сбежать из частного сектора, где всё происходило, чтобы поймать попутку и добраться до больницы. Но бывший догнал её и жестоко избил прямо в лесу.

Оттуда жертва сталкера отправилась в больницу, врачи наложили на её израненные осколками руки 12 швов. Девушка трудится массажистом, но теперь временно не сможет работать. Семья не раз обращалась в полицию, однако уголовное дело так и не было возбуждено. Известно, что Антон учится в Морском государственном университете, там же бухгалтером работает его мать.

Травмы девушки, пострадавшей от сталкера в Приморье. Фото © SHOT

Травмы девушки, пострадавшей от сталкера в Приморье. Фото © SHOT