В Москве неизвестный избил байкершу Анютумини и попытался угнать её мотоцикл
SHOT: В Москве ищут сталкера, который избил и ограбил байкершу Анютумини
Байкерша Анютамини (Анна Макаренкова). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aniuta.mini
В Москве неизвестный напал на байкершу Анютумини: он избил девушку, угрожал ножом, а также залил глаза перцовкой. По данным SHOT, преступник хотел украсть мотоцикл, но в итоге сбежал с места преступления, прихватив с собой мобильник потерпевшей.
Нападение на байкершу Анютумини попало на камеры наблюдения. Видео © Telegram / Мини team
В беседе с каналом Анна Макаренкова (настоящее имя) рассказала, что 21 сентября возвращалась домой на байке Ducati Panigale, но в какой-то момент почувствовала слежку. Когда она свернула к месту назначения, неизвестный напал на неё и сбил с мотоцикла.
Сначала Анна побежала от нападавшего, но, обернувшись, поняла, что мужчина садится на её Ducati и пытается его завести. В результате девушка попыталась спихнуть преступника с байка, однако сразу после этого мужчина достал нож и направился в её сторону. После этого байкерша упала на спину, а сталкер начал наносить ей сильные удары ногами и заливать газом. Когда Анютамини снова попыталась его отпугнуть, тот выхватил у неё из рук телефон и сбежал с места преступления.
Первую помощь пострадавшей оказал случайный прохожий, который и вызвал на место происшествия полицию и скорую. Сама девушка сильно пострадала: на её теле множество синяков и ссадин. Теперь она боится выходить из дома и надеется, что преступника скоро поймают. Кому она перешла дорогу, байкерша не представляет. Стоит отметить, что сталкер заранее планировал нападение, что подтвердили камеры наружного видеонаблюдения: на них видно, то мужчина пришёл на это место за несколько часов до нападения и спрятался в кустах.
Ранее в Великом Новгороде байкер пролетел трамплин и чуть не разбился перед зрителями. Мотоциклист неточно рассчитал точку приземления и упал на землю, но остался жив.