Кортеж из сотен байкеров в чёрном прибыл проводить МотоТаню в последний "заезд"
На Троекуровском кладбище началось прощание с погибшей в Турции МотоТаней
Площадь возле Большого Троекуровского зала в Москве сегодня за считанные минуты наполнилась звуком гудящих моторов. Там началась церемония прощания с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня. Видео с места сбора желающих проститься с мото-леди публикует Life.ru.
Байкеры приехали на прощание с МотоТаней. Видео © Life.ru
Матёрые байкеры, новички-мотоциклисты и простые почитатели творчества МотоТани собрались у Большого Троекуровского зала. Очередь за шлагбаумом всё ещё выглядит довольно внушительно, хотя многие уже успели пройти вперёд.
Красные цветы смотрятся весьма драматично на фоне традиционно чёрной байкерской одежды.Траурное мероприятие будет проходить с 11:00 до 13:00.
МотоТаня погибла в Турции неделю назад. Предполагалось, что трагедия произошла из-за влетевшего в неё турецкого байкера Онура Обута. От удара "железный конь" девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что и стало причиной смерти. Виновника ДТП доставили в реанимацию. Позже дипломаты подтвердили версию гибели МотоТани по вине мотоциклиста. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Life.ru