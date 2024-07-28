Кортеж из сотен байкеров в чёрном прибыл проводить МотоТаню в последний "заезд"

Площадь возле Большого Троекуровского зала в Москве сегодня за считанные минуты наполнилась звуком гудящих моторов. Там началась церемония прощания с трагически погибшей в Турции блогершей Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня. Видео с места сбора желающих проститься с мото-леди публикует Life.ru.

Байкеры приехали на прощание с МотоТаней. Видео © Life.ru

Матёрые байкеры, новички-мотоциклисты и простые почитатели творчества МотоТани собрались у Большого Троекуровского зала. Очередь за шлагбаумом всё ещё выглядит довольно внушительно, хотя многие уже успели пройти вперёд.