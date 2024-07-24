Задержан турецкий байкер, из-за которого погибла блогерша МотоТаня

Турецкий байкер Онур Обут, из-за которого погибла блогерша МотоТаня (Татьяна Озолина), задержан полицейскими. При этом мужчина не считает себя виновным в трагедии. Как сообщает SHOT, на допросе он заявил, что россиянка якобы обогнала грузовик и сбила его, после чего они вместе влетели в отбойник.

После допроса турка отпустили до суда, однако всё это время он будет находиться под надзором. Родные Тани настаивают на его виновности. С их слов, девушка притормозила перед фурой и в неё сзади на скорости как раз и влетел Обут.