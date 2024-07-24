Задержан турецкий байкер, из-за которого погибла блогерша МотоТаня
Онур Обут и МотоТаня. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onurobut1 / VK / Таня Озолина
Турецкий байкер Онур Обут, из-за которого погибла блогерша МотоТаня (Татьяна Озолина), задержан полицейскими. При этом мужчина не считает себя виновным в трагедии. Как сообщает SHOT, на допросе он заявил, что россиянка якобы обогнала грузовик и сбила его, после чего они вместе влетели в отбойник.
После допроса турка отпустили до суда, однако всё это время он будет находиться под надзором. Родные Тани настаивают на его виновности. С их слов, девушка притормозила перед фурой и в неё сзади на скорости как раз и влетел Обут.
В настоящее время тело МотоТани доставили в морг Института судебной медицины Муглы, где пройдёт вскрытие. Решается вопрос с транспортировкой тела в Москву.
Напомним, накануне стало известно, что в Турции погибла блогерша МотоТаня. Предполагалось, что трагедия произошла из-за влетевшего в неё турецкого байкера Онура Обута. От удара "железный конь" девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что и стало причиной смерти. Виновника ДТП доставили в реанимацию. Позже дипломаты подтвердили версию гибели МотоТани по вине мотоциклиста. Ему грозит до шести лет лишения свободы.