Турецкому блогеру грозит 6 лет за убийство МотоТани "по неосторожности"
Турецкому байкеру Онуру Обуту, виновному в смерти МотоТани, грозит 6 лет тюрьмы
МотоТаня (Татьяна Озолина) и Онур Обут. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onurobut1
Турецкому байкеру Онуру Обуту, из-за которого погибла блогер МотоТаня (Татьяна Озолина), может грозить до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает SHOT.
Онур Обут. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / onurobut1
По словам турецких юристов, мотоциклиста будут судить по статье "Убийство по неосторожности". Они отметили, что за такое преступление грозит 6 лет тюрьмы, однако если не будут найдены смягчающие обстоятельства. Юристы не исключают, что байкер может отделаться условным сроком в 2 года с возможность снятия судимости в случае отсутствия нарушения в последующие пять лет.
На данный момент мужчина находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Тело российской блогерши доставили в морг Института судебной медицины Муглы, там проведут вскрытие.
Напомним, накануне стало известно о гибели в Турции блогерши МотоТани. Предполагалось, что девушка погибла из-за влетевшего в неё турецкого коллеги по мотоблогингу Онура Обута. От удара байк девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что и стало причиной трагедии. Виновника ДТП доставили в реанимацию. Позже дипломаты подтвердили версию гибели МотоТани из-за турецкого байкера.