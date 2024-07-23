Турецкому блогеру грозит 6 лет за убийство МотоТани "по неосторожности"

По словам турецких юристов, мотоциклиста будут судить по статье "Убийство по неосторожности". Они отметили, что за такое преступление грозит 6 лет тюрьмы, однако если не будут найдены смягчающие обстоятельства. Юристы не исключают, что байкер может отделаться условным сроком в 2 года с возможность снятия судимости в случае отсутствия нарушения в последующие пять лет.