Дипломаты подтвердили версию гибели МотоТани из-за турецкого байкера Генконсульство поможет с репатриацией тела погибшей в Турции блогерши МотоТани 23 июля, 13:20 Блогерша МотоТаня. Фото © mototanya.com

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА "Новости", что россиянка Татьяна Озолина (блогерша МотоТаня) погибла в Турции, когда в её байк влетел другой мотоциклист. Турецкой стороной возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

"По информации Управления безопасности провинции Мугла, вечером 22 июля на трассе Милас — Сёке произошло ДТП, в результате которого погибла гражданка России 1986 года рождения, управлявшая мотоциклом. По предварительным данным, в результате столкновения с другим мотоциклом она получила травмы, несовместимые с жизнью", — уточнили в ведомстве.

В дипмиссии пообещали помочь доставить тело Озолиной на родину, а также посодействовать семье в оформлении необходимых документов и оплате расходов в связи с трагедией.

Напомним, накануне стало известно о гибели в Турции Татьяны Озолиной, известной в Сети как МотоТаня. Предполагается, что причиной трагедии стал влетевший в мотоцикл Озолиной турецкий коллега по мотоблогингу Онур Обут. От удара байк девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что привело к смерти. Обута доставили в реанимацию. Была и вторая версия ДТП, согласно которой блогерша не справилась с управлением и влетела в фуру.

Авторы Татьяна Миссуми