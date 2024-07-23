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23 июля, 11:30

Отец блогерши МотоТани — о гибели дочери: Как обухом по голове

Мотоблогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Мотоблогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина

Отец погибшей в ДТП в Турции российской мотоблогерши Татьяны Озолиной, известной под псевдонимом МотоТаня, сообщил, что не знает деталей трагедии.

"Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она в Турции", — поделился он в разговоре с RT.

Мать и отец погибшей байкерши живут в Омской области. Совсем недавно они вернулись из отпуска на море, куда Татьяна их отправила за две недели до своей гибели.

Сама девушка, если ориентироваться на публикации в социальных сетях, перед аварией останавливалась в Измире. По крайней мере, менее чем за сутки до трагического ДТП она написала такой пост: "Бодрое измирское утро. +33".

МотоТаня перед гибелью на трассе в Турции оставила пророческое послание
МотоТаня перед гибелью на трассе в Турции оставила пророческое послание

Напомним, о гибели Татьяны Озолиной в дорожной аварии в Турции стало известно вчера вечером. ДТП случилось в Миласском районе на участке трассы Милас – Сёке. Изначально озвучивалась версия, что девушка не совладала с управлением и врезалась в фуру. Однако позже появилась информация, что причиной трагедии стал влетевший в мотоцикл Озолиной сзади турецкий коллега по мотоблогингу Онур Обут. От удара байк девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что и стало причиной летального исхода. Обута доставили в реанимацию.

Юрий Лысенко
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