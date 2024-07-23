Отец погибшей в ДТП в Турции российской мотоблогерши Татьяны Озолиной, известной под псевдонимом МотоТаня, сообщил, что не знает деталей трагедии.

"Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она в Турции", — поделился он в разговоре с RT.

Мать и отец погибшей байкерши живут в Омской области. Совсем недавно они вернулись из отпуска на море, куда Татьяна их отправила за две недели до своей гибели.

Сама девушка, если ориентироваться на публикации в социальных сетях, перед аварией останавливалась в Измире. По крайней мере, менее чем за сутки до трагического ДТП она написала такой пост: "Бодрое измирское утро. +33".