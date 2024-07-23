"Всё трясётся": Отец рассказал о разговоре с МотоТаней за несколько часов до её страшной гибели
Объединение "МотоМосква" поможет семье разбившейся в Турции блогерши МотоТани
МотоТаня. Обложка © VK / Таня Озолина
Объединение "МотоМосква" поможет семье погибшей блогерши МотоТани (Татьяны Озолиной). Об этом рассказал руководитель движения и мотопутешественник Андрей Иванов.
"Как только семья Татьяны выйдет на связь и будет готова принять помощь, ей окажут поддержку от всего сообщества", — отметил Иванов в беседе с RG.ru.
По его словам, он лично был знаком с погибшей девушкой. Кроме того, он рассказал, что Озолина в прошлом году получила престижную мотопремию Kickstarter, а также взяла награду "Блогер года", где победителя определяет народное голосование.
Отец девушки, Иван Озолин, уже вышел на связь. Он сообщил, что в день, когда мотоциклистка разбилась, они переписывались. После девушка перестала отвечать, а ночью мужчине сообщили страшную новость. Выяснилось, что у МотоТани остался 13-летний сын.
"Всё трясётся", — сказал ещё не до конца осознающий смерть дочери Озолин в беседе с 360.ru.
Напомним, накануне стало известно, что в Турции погибла блогерша МотоТаня. Предполагалось, что трагедия произошла из-за влетевшего в неё турецкого байкера Онура Обута. От удара "железный конь" девушки отлетел в отбойник, а она ударилась головой, что и стало причиной смерти. Виновника ДТП доставили в реанимацию. Позже дипломаты подтвердили версию гибели МотоТани по вине мотоциклиста. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.