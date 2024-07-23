"Всё трясётся": Отец рассказал о разговоре с МотоТаней за несколько часов до её страшной гибели

Объединение "МотоМосква" поможет семье погибшей блогерши МотоТани (Татьяны Озолиной). Об этом рассказал руководитель движения и мотопутешественник Андрей Иванов.

"Как только семья Татьяны выйдет на связь и будет готова принять помощь, ей окажут поддержку от всего сообщества", — отметил Иванов в беседе с RG.ru.

По его словам, он лично был знаком с погибшей девушкой. Кроме того, он рассказал, что Озолина в прошлом году получила престижную мотопремию Kickstarter, а также взяла награду "Блогер года", где победителя определяет народное голосование.

Отец девушки, Иван Озолин, уже вышел на связь. Он сообщил, что в день, когда мотоциклистка разбилась, они переписывались. После девушка перестала отвечать, а ночью мужчине сообщили страшную новость. Выяснилось, что у МотоТани остался 13-летний сын.