«Помни, я рядом»: Байкерша Анютамини получает угрозы убийством после нападения неадеквата
SHOT: Напавший на байкершу Анютумини сталкер угрожает ей убийством
Байкерша Анютамини (Анна Макаренкова). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aniuta.mini
Блогерша Анютамини (Анна Макаренкова) получила угрозы убийством в свой адрес после нападения неадеквата. В беседе с SHOT она призналась, что избившего её сталкера так и не нашли и теперь он пишет ей сообщения с угрозами.
Нападение на байкершу Анютумини попало на камеры наблюдения. Видео © Telegram / Мини team
Макаренкова рассказала, что после нападения ей начали поступать угрозы. Мужчина позвонил ей на телефон со словами: «Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью». Спустя время стали приходить и сообщения такого же характера: «И помни, я рядом».
После нападения девушка до сих пор находится в шоке и выходит на улицу только с перцовым баллончиком. Сотрудники МВД продолжают искать безумного сталкера. По данным телеграм-канала, дело передано в уголовный розыск.
Напомним, в сентябре Москве неизвестный напал на байкершу Анютумини: он избил девушку, угрожал ножом, а также залил глаза перцовкой. Преступник хотел украсть мотоцикл, но в итоге сбежал с места преступления, прихватив с собой мобильник потерпевшей.