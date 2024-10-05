«Помни, я рядом»: Байкерша Анютамини получает угрозы убийством после нападения неадеквата

Блогерша Анютамини (Анна Макаренкова) получила угрозы убийством в свой адрес после нападения неадеквата. В беседе с SHOT она призналась, что избившего её сталкера так и не нашли и теперь он пишет ей сообщения с угрозами.

Нападение на байкершу Анютумини попало на камеры наблюдения. Видео © Telegram / Мини team

Макаренкова рассказала, что после нападения ей начали поступать угрозы. Мужчина позвонил ей на телефон со словами: «Ничего личного, но в следующий раз я тебя убью». Спустя время стали приходить и сообщения такого же характера: «И помни, я рядом».

После нападения девушка до сих пор находится в шоке и выходит на улицу только с перцовым баллончиком. Сотрудники МВД продолжают искать безумного сталкера. По данным телеграм-канала, дело передано в уголовный розыск.