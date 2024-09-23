«Страшно выходить»: Байкерша Анютамини вышла на связь после нападения в Москве
Байкерше Анютемини страшно выходить из дома после нападения сталкера
Байкерша Анютумини. Обложка © VK / Анна Макаренкова
Байкерша Анна Макаренкова, более известная как Анютамини, призналась, что ей страшно выходить из дома после нападения в Москве в минувшую субботу, 21 сентября. Она подчеркнула, что физически чувствует себя лучше, однако морально — нет. Кроме того, мотоблогерша раскрыла цель преступника.
«Целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», — отметила она в беседе с 360.ru.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что по факту произошедшего на Волоколамском шоссе нападения уже заведено уголовное дело по статье «Грабёж». Отмечается, что у потерпевшей похитили смартфон.
Кадры жёсткого нападения на байкершу Анютумини ранее опубликовал Life.ru. Как сообщила пострадавшая, злоумышленник изначально пытался угнать её мотоцикл, однако не смог этого сделать. При этом нападавший избил девушку и угрожал ей ножом.