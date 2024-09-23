«Страшно выходить»: Байкерша Анютамини вышла на связь после нападения в Москве

Байкерша Анна Макаренкова, более известная как Анютамини, призналась, что ей страшно выходить из дома после нападения в Москве в минувшую субботу, 21 сентября. Она подчеркнула, что физически чувствует себя лучше, однако морально — нет. Кроме того, мотоблогерша раскрыла цель преступника.

«Целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», — отметила она в беседе с 360.ru.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что по факту произошедшего на Волоколамском шоссе нападения уже заведено уголовное дело по статье «Грабёж». Отмечается, что у потерпевшей похитили смартфон.