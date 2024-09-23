Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 11:09

«Страшно выходить»: Байкерша Анютамини вышла на связь после нападения в Москве

Байкерше Анютемини страшно выходить из дома после нападения сталкера

Байкерша Анютумини. Обложка © VK / Анна Макаренкова

Байкерша Анютумини. Обложка © VK / Анна Макаренкова

Байкерша Анна Макаренкова, более известная как Анютамини, призналась, что ей страшно выходить из дома после нападения в Москве в минувшую субботу, 21 сентября. Она подчеркнула, что физически чувствует себя лучше, однако морально — нет. Кроме того, мотоблогерша раскрыла цель преступника.

«Целью у него был именно мой мотоцикл. Это был подготовленный товарищ. Не успела лицо разглядеть, только глаза», — отметила она в беседе с 360.ru.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что по факту произошедшего на Волоколамском шоссе нападения уже заведено уголовное дело по статье «Грабёж». Отмечается, что у потерпевшей похитили смартфон.

Кортеж из сотен байкеров в чёрном прибыл проводить МотоТаню в последний "заезд"
Кортеж из сотен байкеров в чёрном прибыл проводить МотоТаню в последний "заезд"

Кадры жёсткого нападения на байкершу Анютумини ранее опубликовал Life.ru. Как сообщила пострадавшая, злоумышленник изначально пытался угнать её мотоцикл, однако не смог этого сделать. При этом нападавший избил девушку и угрожал ей ножом.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров