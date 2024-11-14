Толпа подростков устроила «стрелку» с дракой у школы в Балашихе
Десятки подростков пришли на «стрелку» и устроили драку у школы в подмосковной Балашихе. Об этом пишет SHOT.
Всё произошло во дворе учебного заведения на Горенском бульваре. Сначала школьники громко выясняли отношения, после чего всё переросло в потасовку.
«Стрелка» подростков во дворе школы в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT
Точные причины произошедшего выясняются. В данный момент информация о пострадавших не поступала.
А ранее произошёл инцидент с сыном Виталия Милонова. СМИ сообщили, что одноклассник избил его «до посинения» в Петергофе, но позже эти заявления были опровергнуты самим депутатом и его женой. По их словам, мальчик с ушибами отправился домой. Парламентарий рассказа Life.ru, что отвезёт на полигон 12-летнего сына и избившего его одноклассника.
Telegram / SHOT