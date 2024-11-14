Толпа подростков устроила «стрелку» с дракой у школы в Балашихе

Десятки подростков пришли на «стрелку» и устроили драку у школы в подмосковной Балашихе. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло во дворе учебного заведения на Горенском бульваре. Сначала школьники громко выясняли отношения, после чего всё переросло в потасовку.

«Стрелка» подростков во дворе школы в Балашихе. Видео © Telegram / SHOT