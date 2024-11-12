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12 ноября, 17:45

СМИ: Сына Виталия Милонова избили в Петергофе

78.ru: 12-летнего сына депутата Госдумы Виталия Милонова избили в школе

Виталий Милонов. Фото © Telegram / «Виталий Милонов»

Виталий Милонов. Фото © Telegram / «Виталий Милонов»

12-летнего сына депутата Государственной думы Виталия Милонова избили в школе в Петергофе. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левой скуловой кости.

«Подрался с одноклассником в школе и всё. Ничего такого. Сейчас его привлекают к ответственности. Он ко многим детям приставал, вот сейчас оформили. У сына зафиксировали ушибы, поехал домой», — цитирует депутата 78.ru.

По словам жены Милонова, школьники чего-то не поделили, и одноклассник ударил её сына по лицу. Она отметила, что напавший мальчик «из не очень благополучной семьи» и часто агрессивно реагирует на просьбы.

«Как я поняла, парням велели мальчика (который ударил) с физкультуры сопроводить в класс, он взъелся — просто такой вот характер, бывает. Я не поняла из-за чего, мой сын совершенно не при чём», — поделилась Милонова.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном случае насилия в школе: в Тюмени произошло страшное групповое избиение 15-летней школьницы. Девочка была избита сверстницами, которые записали и затем опубликовали видео с нападением в Интернете. СК начал проверку.

Алена Пенчугина
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