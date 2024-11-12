До Бастрыкина дошло страшное видео группового избиения девочки в Тюмени
СК проводит проверку по факту группового избиения 15-летней школьницы в Тюмени
На территории учебного заведению в Тюмени 15-летняя школьница была избита группой сверстниц, которые записали и затем опубликовали видео с нападением в Интернете. Происшествием заинтересовался СК РФ по Тюменской области, производится проверка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета.
«С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в соообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах произошедшего.
А ранее Life.ru рассказал, как в ленинградской области ученик восьмого класса из-за замечания начал драку с учителем физики прямо на уроке. Известно, что хулигана собирались перевести в спецшколу, но его мать в итоге решила этого не делать.
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