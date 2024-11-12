До Бастрыкина дошло страшное видео группового избиения девочки в Тюмени

На территории учебного заведению в Тюмени 15-летняя школьница была избита группой сверстниц, которые записали и затем опубликовали видео с нападением в Интернете. Происшествием заинтересовался СК РФ по Тюменской области, производится проверка. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

«С целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий произошедшего следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в соообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Кублякову А.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах произошедшего.