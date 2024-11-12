Милонов после избиения сына вышел на связь и назвал журналистов «идиотами»
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru опроверг сообщения СМИ об избиении его сына. Политик назвал идиотами журналистов, которые распространили такую информацию.
«Спрашивайте у тех, кто эту информацию распространяет. Кто? Покажите. Я не виноват, что СМИ такие идиоты. До свидания», — заявил Милонов.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что 12-летнего сына депутата избил одноклассник в школе. У ребёнка якобы были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левой скуловой кости.
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