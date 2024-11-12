Милонов после избиения сына вышел на связь и назвал журналистов «идиотами»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru опроверг сообщения СМИ об избиении его сына. Политик назвал идиотами журналистов, которые распространили такую информацию.

«Спрашивайте у тех, кто эту информацию распространяет. Кто? Покажите. Я не виноват, что СМИ такие идиоты. До свидания», — заявил Милонов.