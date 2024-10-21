В Благовещенске старшеклассник выломал дверь в класс из-за порванного рукава

В Благовещенске старшеклассник выломал дверь в класс, потому что якобы зацепился за неё рукавом пиджака и порвал его. Кадры неадекватного поведения школьника появились в местных пабликах.

Неадекватный школьник выломал дверь в класс в Благовещенске. Видео © VK / Амур.лайф

Инцидент произошёл школе № 26. На распространившихся в Сети кадрах учащийся подходит к двери и с силой ударяет ею об угол стены, после чего уходит. Рядом в этот момент стоят одноклассники и педагоги. Уже через пару секунд хулиган возвращается и на возмущение учителя говорит, что просто «порвал пиджак», поэтому разозлился. Не обращая внимания на замечания учителей, школьник снова подходит и парой хладнокровных ударов полностью сносит дверь с петель, а затем окончательно удаляется.

Родители учеников уверены, что старшеклассник сможет избежать наказания, так как у него состоятельные родители, и ни одна жалоба на его поведение не привела к результату. В руководстве школы отказались комментировать ситуацию. Не исключено, что педагоги уже привыкли к выходкам неадекватного подростка. Хулигана даже никто не пытался остановить, другие школьники просто хихикали в стороне.

«Он срывает уроки, обижает детей. Все молчат, а если жалуются, то жалобы не приводят к результату. Эту дверь он вынес сегодня, просто потому что он якобы зацепился за неё и порвал пиджак. Мы опасаемся за своих детей, он же может и ребёнку причинить вред», — возмутилась одна из родительниц.