В Геленджике глава музшколы увезла детей на кладбище и заставила играть на ложках у могилы
В Геленджике ансамбль школьников-ложечников выступил на могиле педагога
В Геленджике школьники с ложками сыграли концерт около могилы педагога из их школы, спровоцировав скандал. Об этом пишет закрытый телеграм-канал «ЧП ЮГ» со ссылкой на слова матери одного из юных музыкантов.
В тот день детский ансамбль народных инструментов Пшадской школы искусств выступил в Архипо-Осиповке, после чего директор учебного заведения посадила подопечных в частные автомобили и увезла на кладбище, где похоронен один из бывших учителей их школы.
На месте директор усадила ансамбль вокруг могилы педагога и сказала им исполнить всю концертную программу — «Весёлую кадриль» и «Яблочко». Всё это она объяснила желанием почтить память умершего, утверждает мама одного из ложкарей.
Дети от этого спонтанного концерта на могильнике остались в смешанных чувствах. Их родители пробовали пообщаться с директором музыкальной школы на этот счёт, но та предложила всем, кому что-то пришлось не по нраву, покинуть ансамбль. Мама одного из детей добавила, что в учебном заведении установлена мемориальная доска в честь почившего учителя, и концерт можно было дать у неё, а не везти школьников непонятно зачем на кладбище, даже не спросив их родителей.
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