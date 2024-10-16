В Татарстане третьеклашка обиделся на учителя и поджёг школу. Тушить пришлось директору

В Набережных Челнах 10-летний мальчик поругался с преподавателем и поджёг школу №62, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану. Ученик уже состоял на профилактическом учёте за административное правонарушение.

Мать школьник привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. По информации «Челнинских известий», школьник поджёг обшивку фасада с помощью спичек. Огонь до приезда пожарных потушил директор школы. Эвакуация не потребовалась.