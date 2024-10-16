Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 11:49

В Татарстане третьеклашка обиделся на учителя и поджёг школу. Тушить пришлось директору

МВД: В Набережных Челнах третьеклассник поджёг школу из-за конфликта с учителем

В Набережных Челнах 10-летний мальчик поругался с преподавателем и поджёг школу №62, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану. Ученик уже состоял на профилактическом учёте за административное правонарушение.

Мать школьник привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. По информации «Челнинских известий», школьник поджёг обшивку фасада с помощью спичек. Огонь до приезда пожарных потушил директор школы. Эвакуация не потребовалась.

Буфетчица подралась с ученицей школы в Стерлитамаке из-за оплаты за булку
Буфетчица подралась с ученицей школы в Стерлитамаке из-за оплаты за булку

Ранее Life.ru сообщал, что ученики ростовской школы устроили давку в день открытия гардероба. В Сети появилось видео из переполненного коридора, в котором ученики падают и идут по головам друг друга.

Обложка ©

Freepik / Drazen Zigic

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров