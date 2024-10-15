Буфетчица подралась с ученицей школы в Стерлитамаке из-за оплаты за булку

В городе Стерлитамак в Башкирии женщина, работающая в буфете, схлестнулась в неравной битве с ученицей 32-й школы, поскольку у той не прошла оплата за булку. Об этом сообщает Mash Batash.

Драка ученицы с буфетчицей. Видео © Telegraam / Mash Batash

Локацией для битвы стала, по всей видимости, школьная столовая, где, помимо двух дерущихся, находилось ещё около десяти учеников, которые не решались вмешаться. По данным телеграм-канала, у девочки не прошла оплата за еду в столовой, но деньги с карты всё равно улетели. Та попросила сотрудницу оформить возврат, на что буфетчица послала её куда подальше. После этого и началась схватка.

Женщина после драки отправилась в больницу на скорой, а представители школьной администрации подчеркнули, что она на девочку не нападала. Кто прав, а кто виноват в этой истории, теперь разбирается региональная прокуратура.