Школьницы на электросамокате сбили 86-летнюю бабушку и пытались за 500 рублей замять дело

Две школьницы на электросамокате сбили 86-летнюю пенсионерку в Москве. Как сообщает SHOT, у пострадавшей сложный перелом руки, она может не пережить операцию.

Бабушка сразу после наезда школьниц. Видео © Telegram / SHOT

Внучка пожилой женщины рассказала телеграм-каналу, что инцидент произошёл ещё в конце сентября в столичном районе Ясенево на Литовском бульваре. Старушка шла по тротуару, как вдруг на неё налетели две восьмиклассницы на электросамокате. Удар был такой силы, что на Галине Павловне порвалось пальто, сумка и сломался зонт. Со слов очевидцев, перед этим девочки едва не наехали на другую женщину, а потом обвинили её, что она «не так увернулась».

В итоге школьницы помогли подняться бабушке, довели её до дома, дали 500 рублей и извинились. Уже из квартиры пострадавшая вызвала скорую и вместе с внучкой съездила в больницу — медики диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка. Операцию Галине Павловне делать не стали, так как у неё проблемы с сердцем и высокое давление. В итоге бабушке назначили амбулаторное лечение. Однако за неделю пенсионерке стало только хуже — её рука посинела и продолжает болеть. Внучка вместе с бабушкой уехала в другую больницу, там ей пообещали провести операцию. Однако родственники очень переживают, что бабушка может попросту не выжить.

На руке Галины Павловной нет живого места. Фото © Telegram / SHOT

Школьниц удалось разыскать, одна из мам позвонила внучке Галины Павловны и рассказала, что её вызывали в полицию, после чего она разбила электросамокат дочери. Женщина предложила пострадавшей помощь, но родственники бабушки отказались.