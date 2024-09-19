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19 сентября, 19:12

Самокатчик схлопотал штраф и лишился аккаунта после опаснейшего заезда по встречке на МКАД

В Москве самокатчика оштрафовали за езду по встречной полосе на МКАД

Водитель электросамоката, который устроил заезд по встречке на МКАД и попал на видео, получил заслуженное наказание, сообщил столичный Дептранс. Нарушителя вычислили по данным аккаунта в системе аренды двухколёсных средств индивидуальной мобильности.

Игру с судьбой лихач затеял поздней ночью 18 сентября. На кадрах с видеорегистратора видно, как самокатчик на полной скорости уворачивается от автомобилей, подвергая свою и чужие жизни смертельной опасности.

Самокатчик выехал на встречку на МКАД. Видео © Telegram / Это Москва

«Аккаунт пользователя, который двигался на самокате по МКАД, нашли. Его оштрафовали и заблокировали в сервисе. Подобные действия не остаются безнаказанными», — отметили в Дептрансе.

Самокатчикам напомнили о штрафах за неправильную парковку и езду вдвоём
Самокатчикам напомнили о штрафах за неправильную парковку и езду вдвоём

Это далеко не первый случай, когда электросамокатчики беспределят на дорогах общего пользования и пешеходных зонах. Так, на днях в Красноярске хулиганы устроили заезд с ванной и диваном. С августа прошлого года подобные выкрутасы караются штрафами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Pristupa

Илья Пушкарев
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