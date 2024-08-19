Подростки на самокатах устроили экстрим-покатушки с ванной и диваном в Красноярске
МВД Красноярска проверит видео с поездкой самокатчиков на ванне с диваном
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку после публикации видео, на котором подростки устроили покатушки на электросамокатах с ванной и диваном. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, личности хулиганов сейчас устанавливаются.
Экстремальные покатушки красноярских подростков на электросамокатах. Видео © VK / [В] Красноярске...
"Инициирована проверка по данному факту. К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия", — говорится в сообщении полиции.
Видео, снятое подростками, завирусилось в красноярских пабликах, вызвав возмущение местных жителей. На одних кадрах подросток едет в ванне, оснащённой колёсами и взятой на буксир пешеходом. В другом видео подростки едва не разбились, совершив поездку на диване, водружённом сразу на два электросамоката.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик умер, получив серьёзные травмы во время езды на самокате. Около месяца врачи боролись за жизнь ребёнка, но чуда не произошло.
Кадр из видео VK / [В] Красноярске...