Подростки на самокатах устроили экстрим-покатушки с ванной и диваном в Красноярске

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку после публикации видео, на котором подростки устроили покатушки на электросамокатах с ванной и диваном. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, личности хулиганов сейчас устанавливаются.

Экстремальные покатушки красноярских подростков на электросамокатах. Видео © VK / [В] Красноярске...

"Инициирована проверка по данному факту. К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия", — говорится в сообщении полиции.

Видео, снятое подростками, завирусилось в красноярских пабликах, вызвав возмущение местных жителей. На одних кадрах подросток едет в ванне, оснащённой колёсами и взятой на буксир пешеходом. В другом видео подростки едва не разбились, совершив поездку на диване, водружённом сразу на два электросамоката.